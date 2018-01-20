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18 kiloluk kedi görenleri hayrete düşürüyor

Küçükçekmece'de vatandaşların sahip çıktığı 18 kiloluk obez kedi görenleri şaşırtıyor. En son yediği bir yemek sonucu zehirlenen Tombalak, tedavi altına alındı.

18 kiloluk kedi görenleri hayrete düşürüyor

20 Ocak 2018 09:25
18 kiloluk kedi görenleri hayrete düşürüyor - Tıkla İzle

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir site sakinleri tarafından sahip çıkılan ve sitenin maskotu haline gelen "Tombalak" isimli kedi 18 kilogram ağırlığına ulaştı. Görenlerin gözlerine inanamadığı "Tombalak" aşırı kiloları yüzünden yürümekte bile zorlanıyor. Obez kedi en son yediği bir yemek sonucu zehirlendi. Vatandaşların haber vermesi sonucu Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler kediyi alarak belediyeye ait hayvan rehabilitasyon merkezine getirdi ve tedavi altına aldı.

Serum verilen ve kısa sürede sağlığına kavuşacağı belirtilen "Tombalak" iyileşmesinin ardından yeniden siteye getirilecek. Tombalak'ın yanlış beslenme sonucu bu kiloya ulaştığını belirten veteriner hekim Ferdi Algur, Tombalak'ın artık kilo vermesinin zor olduğunu belirterek, vatandaşların kedileri beslerken daha bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

Veteriner hekim Algur, "Yememesi gereken bir şeyleri yemiş ve bağırsaklarında problem oluşmuş. Tedavimizi yapıyoruz. Tedavi sonunda iyileşecek inşallah. Tombalak'ı tekrar eski mutlu günlerine geri döndürüp, sitesine kavuşturacağız. Tombalak'ın zayıflama şansı çok düşük" dedi. 

Volkan Kayalar

Etiketler: kedi, küçükçekmece

 

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