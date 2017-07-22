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18 yaşındaki genç, 11 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Siirt'te, beyin kanaması geçirmesi sonucu 11 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 18 yaşındaki Mehmet Kutlu yaşam mücadelesini kaybetti.

18 yaşındaki genç, 11 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

22 Temmuz 2017 13:39

Dicle EDAŞ Pervari Şube Şefi Servet Kutlu'nun 18 yaşındaki oğlu Mehmet Kutlu, 11 ay önce ay beyin kanaması geçirmesi sonucu Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Tedavi altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kutlu'nun genç yaşta yaşamını yitirmesi ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze yapılan işlemlerinin ardından gözyaşı içinde defnedildi. 

Mehmet Niyazi Deniz


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