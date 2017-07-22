18 yaşındaki genç, 11 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Dicle EDAŞ Pervari Şube Şefi Servet Kutlu'nun 18 yaşındaki oğlu Mehmet Kutlu, 11 ay önce ay beyin kanaması geçirmesi sonucu Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Tedavi altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kutlu'nun genç yaşta yaşamını yitirmesi ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze yapılan işlemlerinin ardından gözyaşı içinde defnedildi.

Mehmet Niyazi Deniz