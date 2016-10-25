Geçtiğimiz 21 Ekim günü saat 20.50 sıralarında, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu batısında bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki 38 Suriye, 5 Irak ve 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalandı. Çeşme'deki operasyonun ardından yaklaşık 7 saat sonra, Menderes ilçesi Özdere açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı, hareketli lastik bot tespit etti. Yapılan operasyonla lastik bot içerisindeki 39 Suriye ve 3 Mali uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aynı gün sabaha karşı, Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli motorlu lastik bot içerisinde 29 Afganistan, 12 Suriye, 2 Kongo uyruklu 43 göçmen yakaladı. 23 Ekim günü saat 06.45 sıralarında ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu önlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli motorlu lastik bot içerisinde bulunan 50 Suriye, 3 Bangladeş, 3 Kongo ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 57 göçmeni yakaladı.