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19 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Bayburt ve Artvin ile İstanbul'un kuzey kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Ekim 2016 yurtta hava durumu

19 Ekim 2016 08:54

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Bursa:Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu çevreleri yer yer kar yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 25 

Etiketler: hava durumu


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