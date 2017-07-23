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19 yaşındaki cezaevi firarisi Alanya’da yakalandı

Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 19 yaşındaki hükümlü jandarma tarafından Alanya ilçesinde yakalandı.

19 yaşındaki cezaevi firarisi Alanyada yakalandı

23 Temmuz 2017 14:05

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, 2 gün önce, Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hükümlü olan ve firar eden 19 yaşındaki Yunus Emre K.’nin sorumluluk bölgesine geldiği bilgisine ulaştı. Tespit üzerine eşkal bilgilerinden yola çıkan jandarma, firari Yunus Emre K.’yi Konaklı Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak firar ettiği Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

Erdal Anak


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