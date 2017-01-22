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1994 model beyaz Tofaş Şahin otomobil görenleri hayran bırakıyor

Kırıkkale’de esnaflık yapan Fatih Yunus Güzel’in Şahin aşkı bitmiyor. Yoğun uğraşlar sonucu İstanbul’dan aldığı 1994 model Tofaş marka Şahin’i büyük ilgi görüyor. 23 yaşında olmasına karşılık 6 bin 600 kilometre olan araç orijinalliği ile de göz kamaştırıyor.

1994 model beyaz Tofaş Şahin otomobil görenleri hayran bırakıyor

22 Ocak 2017 09:00
1994 model beyaz Tofaş Şahin otomobil görenleri hayran bırakıyor - Tıkla İzle

Koltuk naylonları bile üstünde olan otomobil'e ise istenilen fiyat 27 bin lira ancak teklif edilen fiyatlar 25 bin liraya kadar yükselince sahibi otomobil'i satmaktan vazgeçti.

"Beyaz Şahin çocukluk aşkım"
Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen Fatih Yunus Güzel, kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracıda yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.

"Aracı satmaya kıyamadım"
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldini ifade Fatih Yunus Güzel, “1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş’tan aldım. Aracı Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdim. Tüm muayene kayıtları vardır. Arabaya çok fazla rağbet var. Biz internete 27 bin lira yazdık aynı gün 25 bin lira veren bir kişi müşterisi oldu. Biz aracımız vermedik. Şuanda da internetten kaldırmayı düşüyorum. Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim’’dedi.

"Araç hangarda yatmış"
Otomobil'in yıllardan beri Hangar’da yattığını söyleyen Güzel, “Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz. Benim aldığım kişi arka koltuğa kimse oturmadı söyledi. Şuan bu araç Türkiye’de tek şaka değil. Ben bu arabayı bayandan aldım. Hangarda yatıyormuş. Babası bu bayana hediye olarak almış. Kadın ben bu arabaya binmem demiş. Bizde o kadınla irtibata geçerek aracı kendisinden satın aldık’’ şeklinde konuştu. 


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