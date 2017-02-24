2. Abdülhamid’in kız kardeşi Seniha Sultan kimdir? TRT 1’de Sultan Abdülhamid Han’ın hayatı ve o dönemde yaşanılanları anlatan bir dizi ekranlara geliyor. Payitaht Abdülhamid’de 2. Abdülhamid’in yaşadığı önemli olaylar anlatılacak. Dizide 2. Abdülhamid’in kız kardeşi Seniha Sultan rolünü Selen Öztürk oynayacak. Peki Seniha Sultan kimdir?

SENİHA SULTAN KİMDİR?

1852'de dünyaya geldi. Babası Sultan Abdülmecit, annesi, Nalan-i-Dil Kadın Efendi idi. 1861’de babasının ölümü üzerine Osmanlı tahtına amcası Sultan Abdülaziz çıktı. Sultan Abdülaziz’in padişahlığı sırasında Mahmud Celalettin Paşa'yla evlendirildi. Bu evlilikten "Mehmed Sabahaddin" ve "Ahmed Lütfullâh" adında iki oğlu dünyaya geldi. Abdülaziz’in 1876'da tahtan indirilmesinden sonra tahta ağabeylerinden Murat, onun 93 gün süren kısa saltanatının ardından da bir diğer ağabeyi Abdülhamit çıktı. II. Abdülhamit, kızkardeşlerinden Refia Sultan için yaptırılan Çamlıca Sarayı’nı Refia Sultan’ın bir hastalık sonucu erken yaşta ölümü üzerine Seniha Hanım’a tahsis etti. Seniha Sultan, uzun süre eşi Mahmut Celaleddin Paşa ile bu sarayda oturdu. 1895’de, sarayın alt kısmına oğulları Sabahattin ve Lütfullâh için bir de mektep inşa ettirdi.

II. Abdülhamit'e muhalefeti nedeniyle bir suikasta kurban gitmekten korkan eşi 1899 yılında oğullarını da alarak yurtdışına gitti ve ayrıldılar. İstanbul'da kalan Seniha Sultan'ın V. Murad'ın yeniden tahta geçirme girişimlerine destek olduğu iddia edilir. 1924 yılında çıkan ve hanedan mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşamasını yasaklayan kanun gereği 72 yaşında iken sürgün hayatı başladı. Sürgüne gönderilen hanedan mensuplarının en yaşlısı idi. Birçok hanedan mensubu gibi son halife Abdülmecit Efendi’nin ardından Fransa’nın Nice kentine yerleşti. 15 Eylül 1931’de bu şehirde hayatını kaybetti.

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk 1980'de İzmir'de doğdu. Annesi Kıbrıslı, babası Uşaklı olan Selen Öztürk 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Selen Öztürk Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi, Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalıştı. Selen Öztürk tiyatro çalışmalarının dışında çeşitli film ve dizilerde rol aldı, seslendirmeler yaptı.

Payitaht “Abdülhamid” dizisi, ES Film imzasını taşıyor. ES Yapım, daha önce yine TRT ekranlarında izlediğiniz, “Filinta” ve “Zeyrek ile Çeyrek” dizileri ile Türkiye’nin ilk Hollywood projesi olan -Y Production ile ortak yapımını üstlendiği- “The Ottoman Lieutenant- Osmanlı Subayı” filmine imza atmıştı. Dizinin tasarımı Osman Bodur’a ve senaryosu da yine Osman Bodur ve Uğur Uzunok’a ait. Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor. Sultan Abdülhamid Han karakterini ise, “Ihlamurlar Altında”, “Tatar Ramazan”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Babam ve Ailesi” ve en son TRT’nin mini dizisi “Son Destan” gibi projelerde

Seniha Sultan ile ilgili bilmeniz gerekenleri haberimizde derledik. Haberimizde Seniha Sultan kimdir sorusunun cevabını bulabilirsiniz.