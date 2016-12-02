Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Eskişehir, Alanya, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, sabah saatlerinde İç Anadolu ile akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı, Marmara, Doğu Anadolu'nun doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı 9

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Alanya çevreleri sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 10