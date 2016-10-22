Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 2 ay sabret bin lira al. Uygulama 1 Ocak’ta başlıyor

2 ay sabret bin lira al. Uygulama 1 Ocak’ta başlıyor

13 milyon çalışanı kapsayan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik katılım uygulaması 1 Ocak’ta başlıyor. Çalışanlara 2 ay içinde çıkma hakkı tanınacak. Cayma hakkını kullanmayanın hesabına ise bin lira ek devlet katkısı yatacak.

2 ay sabret bin lira al. Uygulama 1 Ocakta başlıyor

22 Ekim 2016 11:11

45 yaşın altındaki ücretli çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımını sağlayacak uygulama için geri sayım başladı. Emeklilikte ikinci maaş imkanı sağlayacak sistem, 1 Ocak'ta start alacak. 13 milyon çalışanı kapsayan uygulama, sistemde kalınmasını teşvik edecek pek çok destek de içeriyor. Bunlardan biri de bin TL'lik devlet katkısı. Düzenlemeye göre; 45 yaş altındaki ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla bir emeklilik planına dahil olacak. Çalışan isterse 2 ay içinde sistemden çıkabilecek. Bu sürede çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Bu destek, yüzde 25'lik devlet katkısına ek olarak sunulacak. 2 ay sabredip cayma hakkını kullanmayanların hesabına bin lira devlet katkısı yatırılacak. Ancak hem bin liralık hem de yüzde 25'lik devlet katkısını eksiksiz çekebilmek için en az 10 yıl prim ödeme ve 56 yaşını doldurma koşulu aranacak. 3 yıldan önce sistemden çıkanlar devlet katkısı alamayacak. Sistemde 3-6 yıl arasında kalanlar katkının yüzde 15'ini, 6-10 yıl arasında kalanlar yüzde 35'ini alabilecek. 56 yaşını doldurmamış ancak 10 yıl para yatırmış olanlar ise devlet katkısının yüzde 60'ını almaya hak kazanacak. BES'ten emeklilik hakkı elde edenler ile vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar katkının tamamını alacak.

EMEKLİLİKTE DE EK DESTEK
Yeni sistem, emeklilikte de ek bir desteği içeriyor. Emeklilik hakkının kullanılması durumunda, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak. Yani en az 10 yıl prim ödeme ve 56 yaş koşullarını yerine getirenler, parayı topluca çekmek yerine "Birikimimi en az 10 yıl emekli aylığı şeklinde ödeyin" derse, birikmiş para üzerinden yüzde 5 ilave devlet katkısı yapılacak.

ASGARİ ÜCRETLİ 49,41 TL YATIRACAK
Yeni sistemde, çalışanlardan her ay prime esas kazancının yani brüt maaşının yüzde 3'ü kadar kesinti yapılacak. Örneğin; brüt maaşı 2 bin lira olan çalışanın her ay 60 lirası bireysel emeklilik hesabına aktarılacak. Asgari ücretliler de şu andaki maaşa göre bireysel emeklilik hesabına aylık 49,41 lira yatıracak..

TAKVİM GAZETESİ

Etiketler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi aylık ödemesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!