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2 bin 500 litre mazot çaldılar

İzmir’in Torbalı ilçesinde artan mazot hırsızlığı üzerine operasyon düzenleyen jandarma, yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldıkları tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

2 bin 500 litre mazot çaldılar

16 Ocak 2017 15:18
2 bin 500 litre mazot çaldılar - Tıkla İzle

Torbalı’da son zamanlarda artan mazot hırsızlığı Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, mazot hırsızlığı yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Jandarma ekipleri, 2 kişinin hırsızlık görüntüsüne ulaştı. Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 2 kişi Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonrasında E.T. ve O.S. yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldıklarını itiraf etti. Öte yandan Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu üçüncü bir ismin daha hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Zanlı E.T.’nin kuzeni olduğu belirtilen M.T. de Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki yapılan işlemlerinin ardından mahkeyeme sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemede ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların, otomobil ile gelerek park halindeki TIR’dan yanında getirdikleri bidonlarla mazot çaldıkları görülüyor.

Etiketler: hırsızlık, İzmir, mazot


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