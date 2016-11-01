Ödemiş ilçesinde, bir kaç yıl önce özel hastane inşaatı çalışmaları esnasında tarihi bir alan ortaya çıkmıştı. Yetkililerin incelemesi sırasında ortaya çıkan tarihi alanın, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi bir hamam olduğu belirtilmişti. Kısa bir süre başlayan kazı çalışmaları uygun olmaması nedeniyle bir müddet sonra dururken, aradan geçen zaman sonra Kültür Bakanlığı ve Ödemiş Müzesi yetkilileri tarafından kazı çalışmalarının startı yeniden verildi. Kazı çalışmalarından güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet yetkililerinden de yardım istendi.

Kazı çalışmalarıyla ilgilenen Emin Başaranbilek, "Birkaç yıl önce Ödemiş Müze Müdürlüğü'nün hemen yanı başında yapılması planlanan bir özel hastanenin temel hafriyatı sırasında antik kalıntılar ortaya çıktı. Bu kalıntıların bir bölümü, ne yazık ki birkaç gece içinde iş makineleri tarafından büyük çapta ve apar topar yok edildi. Duruma biraz geç de olsa müdahale eden Ödemiş Müze Müdürlüğü bu alandaki tahribata yol açan kazıyı derhal durdurdu. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 4 yıldır arkeolojik kazılar yapıp yıkımdan geri kalan kalıntıları açığa çıkarıp belgelemeye çalışıyor. Çalışmaların sonlanması ile Ödemiş tarihinin değişmesini bekliyoruz” dedi.

Onur Şahan

İZMİR