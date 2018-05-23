2 çocuğunu öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan ev hanımı Lütfiye Alver, dün gece eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi. Emniyetten edinilen bilgiye göre, anne Alver, 8 yaşındaki büyük kızı Kübra'yı başındaki tülbentle boğarak, 5 yaşındaki Beren'i ise 2 bıçak darbesiyle öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra karakola giderek polise teslim oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Bir anda cinnet getirdim ve 1 çocuğumu tülbentle boğarak diğerini de bıçakla öldürdüm”

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgusu yapılmak üzere gözaltına alınan anne Alver sorgusunda, eşinin ailesinden çok baskı gördüğünü, eşinden şiddet gördüğünü ve eşinin ailesinin, kendi elleriyle öldürdüğü 2 çocuklarına çok düşkün olduğunu belirterek kendisinin de kötü muamele gördüğünü iddia etti. Alver sorgusunun devamında ise bu sebeplerden dolayı çok sıkıntılar çektiğini belirterek, “Bir anda cinnet getirdim ve 1 çocuğumu tülbentle boğarak diğerini de bıçakla öldürdüm” itirafında bulundu.

Küçük çocukların cenazeleri, otopsi sonrası Karşıyaka Cami'nden kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, katil zanlısı anne Lütfiye Alver ise sorgusundan sonra adliyeye sevk edilecek.

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun