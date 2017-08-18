Diğer
Kategoriler

2 çocuk hafriyat kamyonunun altına böyle girdi

Esenyurt’ta ara sokakta bisikletle hızla yola çıkan 2 çocuk seyir halindeki hafriyat kamyonunun altına girdi. Durumu ağır olan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

2 çocuk hafriyat kamyonunun altına böyle girdi

18 Ağustos 2017 21:49
2 çocuk hafriyat kamyonunun altına girdi - Tıkla İzle

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Suyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, freni tutmayan bisiklete binen 2 çocuk, ara sokaktan hızla çıkarak cadde üzerinde seyir halinde olan Tuğra S. (45) yönetimindeki hafriyat kamyonun altına girdi. Olayı gören vatandaşlar feci kazaya ilk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdı. Meydana gelen kazada 11 yaşındaki D.D. ve yanındaki diğer çocuk ağır yaralı olarak Çapa ve Bağcılar’daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaş, “Biz burada oturuyorduk. Sesleri duyunca kaza yerine geçtik. Kaza yerine gidince kamyoncuya kamyonu geriye aldırdık. Sonra çocuğu çıkarıp çağırdığımız ambulansa teslim ettik” dedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Selim Bayraktar 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç