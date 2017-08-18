2 çocuk hafriyat kamyonunun altına böyle girdi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Suyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, freni tutmayan bisiklete binen 2 çocuk, ara sokaktan hızla çıkarak cadde üzerinde seyir halinde olan Tuğra S. (45) yönetimindeki hafriyat kamyonun altına girdi. Olayı gören vatandaşlar feci kazaya ilk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdı. Meydana gelen kazada 11 yaşındaki D.D. ve yanındaki diğer çocuk ağır yaralı olarak Çapa ve Bağcılar’daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaş, “Biz burada oturuyorduk. Sesleri duyunca kaza yerine geçtik. Kaza yerine gidince kamyoncuya kamyonu geriye aldırdık. Sonra çocuğu çıkarıp çağırdığımız ambulansa teslim ettik” dedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Selim Bayraktar