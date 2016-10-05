Roma Sahil Güvenlik Merkezi tarafından koordine edilen 72 ayrı operasyonla 28 plastik bot ve 6 kayık tipi tekne ile Sicilya Kanalı'ndan İtalya karasularına ulaşmak isteyen mültecilere yapılan kurtarma çalışması sırasında Dattilo gemisinde 3 de doğumun gerçekleştirildiği ve bebeklerin sağlıklı olduğu bildirildi. Ulaşılan 28 cesedin 22'sinin Libya'dan yola çıkan bir teknede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. 22 kişinin aşırı yüklü teknede kalabalığın arasında ezilerek ve boğularak can verdikleri tahmin ediliyor.

Sahil Güvenlik'e ait Datillo gemisi Pazartesi günü de 3 bin mülteciyi kurtarmıştı. Kurtarma operasyonlarının anti-terör önlemleri uyarınca yarın da süreceği ifade ediliyor. Bölgede sığınmacılara ayrılan barınma merkezlerinin kapasitelerinin aşıldığı ve yeni gelen mültecilerin başka merkezlere sevk edilecekleri bildiriliyor.