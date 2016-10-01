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2. kez aynı tuzağa düştü: Yine muz ve salatalık geldi

Çorum’un Boğazkale ilçesinde, TV’den görerek telefon sipariş veren şahsa muz ve salatalık gönderildi. Şahıs, 3 yıl önce de aynı şekilde dolandırılmıştı.

2. kez aynı tuzağa düştü: Yine muz ve salatalık geldi

01 Ekim 2016 17:17

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Evci köyünde yaşayan 31 yaşındaki Lütfü Turalı, televizyon reklamında görerek sipariş verdiği telefonun kutusunu açtığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefon yerine muz ve salatalık gönderilen Turalı’ya aynı TV kanalından daha öncede muz ve salatalık gönderdiği öğrenildi.

3 yıl önce telefon almak için Sungurlu ilçesine geldiğini anlatan Turalı, “Fiyatlar yüksek olduğu için telefon alamadım eve döndüğümde bir televizyon kanalında 120 TL’ye cep telefonu satıldığını gördüm. Arayım ve sipariş verdim. 2 gün sonra kargo geldiğinde büyük bir heyecanla kargoyu açtım ve karşıma sipariş ettiğim telefon yerine muz ve salatalık çıktı. Hemen sipariş verdiğim numarayı aradım ama herhangi bir sonuç alamadım. 28 Eylül 2016 tarihinde telefonum bozuldu ve televizyonda yine karşıma telefon reklamı çıktı. Arkadaşımın birisi buradan telefon siparişi vermiş ve telefonu gelmişti. Bende televizyon kanalındaki numarayı arayarak 140 TL değerinde cep telefonu siparişi verdim. Dün elime ulaşan kargoda ise kutuyu açtığımda yine aynı hüsranla karşılaştım. Telefon beklerken kutudan yine salatalık ve muz çıktı. Telefonla aradığımda ise numaranın kullanılmadığını öğrendim. Tüketici haklarına giderek suç duyurusunda bulundum ama bir sonuç alabileceğimi zannetmiyorum. Eminim ki benim gibi yüzlerce insan bu tuzağa düşmüştür. Lütfen bu kanallar hakkında gereken işlemler yapılsın daha başka canlar yanmasın’’ dedi.

Etiketler: dolandırıcılık, Lütfü Turalı


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