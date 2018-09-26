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2 kişinin öldüğü kazanın dehşet anları kamerada

2 kişinin öldüğü kazanın dehşet anları kamerada
2 kişinin öldüğü kazanın dehşet anları kamerada

Samsun'da halk otobüsünün motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü otaya çıktı ve kazanın dehşet anlarını gözler önünü serdi.

2 kişinin öldüğü kazanın dehşet anları kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde geçen Cuma akşamı saat 20.15'te meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Burhan S. (53) idaresindeki 55 AR 026 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta rampa yukarı çıkarken çarptığı Murat Tuna'nın (30) kullandığı 34 BH 1484 plakalı motosikleti altına alıp bir süre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Bayram Odabaş (23) ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Kazanın dehşet anlarının ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.  

Muhammer Ay

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