2 kişiye mezar olan uçağın enkazı 2900 rakımlı dağda bulundu

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra dün öğlene doğru radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli'de 8 ayrı noktada yapılırken aramalardan her hangi bir sonuç alınamadı. Uçağın enkazına ise sabah saatlerinde aramaların yapıldığı noktanın dışında Aydın Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi Babadağ'da ulaşıldı. Uçağın 2900 rakımlı dağın zirve noktasına yakın bir yere çakıldığı ve düşmenin ardından uçakta yangın çıktığı kaydedildi. Kazada Yılmaz ve Altın hayatını kaybederken, uçaktan kopan parçaların kaza mahalline yakın yerlere dağıldığı gözlendi.

2 kişiye mezar olan uçağı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bulurken, arama çalışmalarına Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Özel Jandarma Arama ve Kurtarma Timi de (JAK) destek verdi. Olay mahallinde yapılan incelemelerin ardından kazazedelerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından uçak içerisinde çıkarıldı. Ekipler yaklaşık 2 kilometrelik sarp ve engebeli arazide cesetleri araçlara taşıyarak önce Dikmen Mahallesi'ne ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna götürdü

Gökten Ceylan

