2 kızı öldürülen acılı anne konuştu

İki çocuğunu öldüren babanın ağabeyi Ekrem Yardım ise yaptığı açıklamada anne Dilek Yıldırım’ı suçlayarak “Benim kardeşimin cinnet getirmesine neden olan bu kadın, birde haklıymış gibi konuşuyor” diye konuştu.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede dün meydana gelen olayda iddiaya göre, cinnet geçiren Ali Yardım isimli şahıs, kızları Elif (4) ve Hira’yı (2) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından çocukların annesi ve amcası bugün cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Cenazeleri bekleyen acılı aile basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Anne Dilek Yardım, kocasını defalarca polise şikayet ettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Acılı anne, eşinin kızlarını öldürdükten sonra kendisine “Çocuklarını öldürdüm, mutlu musun” dediğini anlatırken duygularına hakim olamadı.

“Kaç defa şikayet ettim, savcısına, polisine gittim”

Çocuklarını kaybettiği için perişan olduğunu kocasının uzun süredir kendini rahatsız ettiğini dile getiren Dilek Yardım, “Ayrılma aşamasındaydık, uzaklaştırma kararımız olmasına polislerin bunu bilmesine rağmen hiç bir zaman sahip çıkmadılar bana kendi ailemde buna dahil. Polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla dayandı bir gece bile tutmadılar onu içeride. Kaç defa şikayet ettim, savcısına, polisine gittim. Dün akşam da çocuklarını öldürdüm diye aradı beni, dün onun görüş günüydü bende iyi niyetimden iyi olsun çocuklarını görsün diye verdim. ‘Çocuklarını öldürdüm, mutlu musun’ dedi. Şimdi herkes duysun beni sahip çıkmasınlar kimseye kadınlar böyle ağlasın. 2 tane çocuğum öldü emziğim elinde kaldı. Birisi 3 birisi 2 yaşında sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Küçük kızım çok tatlıydı, fırlamaydı biliyor musunuz? Şimdi yok, hiçbiri yok ben tek başıma kaldım. Kim verecek o çocukların hesabını bir kişi çıksın desin ki bana ben vereceğim. Dünden beri yalvarıyorum bir kerecik çocuklarımı göremedim. Beni bu adamdan kurtarın, bu adam deli dedim” diye konuştu” dedi.

“Devletten rica ediyorum erkekleri de düşünün”

İki çocuğunu öldüren babanın Ağabeyi Ekrem Yardım, “Benim kardeşimin cinnet getirmesine neden olan bu kadın, birde haklıymış gibi konuşuyor. Böyle bir şey olur mu, insan kendi çocuğuna kıyar mı? O duruma getirmiş yani, yanlış tabi ki ama bir baba nasıl o hale gelebilir, anne sebebiyet vermiş ki olmuş. İlk defa aldı çocukları ikinciyi almasında demek ki bir şeyler yaşanmış ki bu adam bu hareketi yapmış. Yalvarıyor evine dön diye eşine kardeşim. Telefon açıyor gel çocuklarını gör diyor. Daha kardeşim gelmeden evin önüne polisleri çağırıyor, kardeşimi aldırıyor, içeri koyduruyor. Sonra kadın cinayetleri oluyor. Devletten rica ediyorum erkekleri de düşünün. Boşanma yok şu an 3 aydır kaçıyor bu kadın, gidiyor sığınma evine yerleşiyor, uzaklaştırma kararı aldırıyor birde utanmadan. Kardeşimi yerin dibine sokma peşinde ikisi ayrı dünyaların insanıydı. Benim kardeşim bunu hak etmiyordu” diye konuştu.

Volkan Kayalar

