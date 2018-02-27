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2 madenci kaçak ocakta gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta iki maden işçisi kaçak ocakta gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.

2 madenci kaçak ocakta gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 09:08
2 madenci kaçak ocakta gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yolu mevkisinde bir kaçak ocakta meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda evli ve iki çocuk babası Hasan Okumuş (47) ile evli ve üç çocuk babası olan Hayrettin Akdemiroğlu (51) karbondioksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiler. Olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan iki işçinin cansız bedenleri BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan acı haberi alan madencilerin aileleri hastane morguna akın etti. Hastane bahçesinde gözyaşı döken aileler sinir krizleri geçirdi.

Onur Altındağ - Barış Doğan
 

Etiketler: kaçak ocak, Zonguldak

 

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