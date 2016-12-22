Diğer
Kategoriler

2 metreden düşerek can verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada malzeme yüklemesi yaptığı sırada TIR’dan düşen sürücü hayatını kaybetti.

2 metreden düşerek can verdi

22 Aralık 2016 20:07

Edinilen bilgilere göre olay, Hilmiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. sürücü Rahmi Yerli (60), 16 KAV 23 plakalı TIR ile fabrika içerisindeki ürünleri almak için deposuna geldi. TIR’ı depoya yakınlaştırmak isteyen sürücü bir anda fenalaşarak kapıyı açtığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören işçiler durumu 112’ye bildirdi. Sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Talihsiz sürücü acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç