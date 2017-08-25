2 metrekarelik dükkanla 4 nüfusa bakıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 56 yaşındaki evli 3 çocuk babası Mesut Cevher, apartman boşluğundan saatçiye çevirdiği dükkanıyla dikkat çekiyor. Dedesinden kalan mesleğini 35 yıldır aynı yerde saatçilik yaparak sürdüren Cevher’in dükkanı 2 metrekarelik alandan oluşuyor. Kendisinin bile zor sığdığı dükkana müşterisinin girebilmesi için 10 santimlik raylı açma sistemi de oluşturan Cevher, müşterilerine güler yüzle hizmet veriyor. Cadde üzerinde gelen müşterilerini kapıda karşılayan Cevher, kendisi ve 1 müşteri dışında içeriye başka birini kabul edemiyor.

200 TL kira ödüyor

Merdiven boşluğundan dükkan haline getirdiği iş yerinin 2 metrekare olduğunu belirten Mesut Cevher, "35 senedir aynı mekanda çalışıyorum. 200 TL kira ödüyorum. Hayatımdan ve dükkanımdan gayet memnunum" dedi. Apartmanın merdiven boşluğundan dükkanını oluşturduğunu belirten Cevher, "Hemen hemen Bütün Antalya tanıyor beni, bürokratından tut normal sıradan vatandaşına kadar. Merdiven boşluğuydu burası, dükkana çevirdim. Müteahhitten izin aldım, belediyede gerekli yerlere müracaatımı yaptım, 1984’ten bu yana burada çalışıyorum. Daha önce kayınpeder ile birlikte çalışıyordum. Ölene kadar burada yaşayacağım çünkü dükkanımdan da, hayatımdan da memnunum" diye konuştu.

"Türkiye’de bundan küçüğü yok"

Çocuklarının ve eşinin dükkandan memnun olduğunu söyleyen eden Cevher, Türkiye’de kendi dükkanından daha küçük bir dükkan olmadığını da iddia ederek "Her tarafı gezdim ama benim dükkanım kadar küçüğünü görmedim" dedi.

Cevher’in dükkanının küçüklüğü ise bazı müşterilere güven verici olarak geliyor. Müşterilerinden Özgenur Özen, "Büyük dükkanlar çok gösterişe kaçtıkları için güven vermiyor. Burası küçük ve insanlara sadece işini yaptığını gösteriyor" yorumunda bulundu.

Suat Metin

