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'2 milyon TL’den fazla doğrudan yatırım yaptık'

İstanbul Balat’ta kurulan Olmadık Projeler Atölyesi, bu kez ‘kahvesiz hiç olmaz’ sloganıyla, Olmadık Kahveler Atölyesi'ni Ankara’da açtı. Kurucu A. Seçkin Canan, “Kısa sürede önemli girişimlere imza attık ve bugüne kadar 2 milyon TL’den fazla doğrudan yatırım yaptık. Bugün geldiğimiz noktada 5 girişim kurduk ve onlarcasını da destekledik” dedi.

2 milyon TLden fazla doğrudan yatırım yaptık

24 Nisan 2018 16:34

Geçtiğimiz yılllarda İstanbul Balat’ta kurulan Olmadık Projeler Atölyesi, bu kez ‘kahvesiz hiç olmaz’ sloganıyla, Olmadık Kahveler Atölyesi'ni Tunus caddesinde açtığını duyurdu. 

Üretmenin her şeyden daha değerli olduğunu söyleyen Olmadık Projeler’in Kurucusu A. Seçkin Canan, kısa sürede önemli işleri başardıklarını belirtti. Canan, “Olmadık Projeler, İstanbul Balat’ta, iş geliştirme ve girişim ağı olarak kuruldu. Bu kapsamda geliştiren herkesi desteklemek ve onlara ücretsiz alan sağlamak amacıyla HuaaS iş modelini oluşturduk ve fiziki mekan olarak da Olmadık Projeler Atölyesi çatısı altında toplandık. Kısa sürede önemli girişimlere imza attık ve bugüne kadar 2 milyon TL’den fazla doğrudan yatırım yaptık. Bugün geldiğimiz noktada 5 girişim kurduk ve onlarcasını da destekledik” ifadelerini kullandı. 

“Lezzeti odağına alan bir Ar-Ge çalışması” 

Canan, Olmadık Kahveler Atölyesi ile yeni tatlar üretmek için deneyimli baristalarla çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle devam etti: “Bu anlamda son girişimimiz Olmadık Kahveler Atölyesi ile yeni tatlar üretmek üzere deneyimli baristalarımızla uzunca bir süre hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bir anlamda lezzeti odağına alan bir Ar-Ge çalışması da diyebiliriz. Sadece teknoloji ve yazılım alanında değil, hizmet sektöründe de Ar-Ge yapılabileceğini Ankara’da anlatmak istiyoruz. 6 aylık bir çalışmanın sonucunda kendi reçetelerimizi oluşturup olağanın dışına çıkarak olmadık kahveler üretmeyi başardık, yeni tatlar için çalışmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem ziyaretçilerimizi farklı tatlarla buluşturmaya devam edeceğiz.”
 

 

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