20 kiloluk dev orkinos ilgi odağı oldu

Elverişsiz hava şartları ve denizlerdeki verimsizlik gibi nedenlerinden dolayı balık fiyatları cep yakıyor. Bilecik'te satışa sunulan 20 kilogram olan orkinos balığı ilgi odağı oldu.

Satıcı Anıl Küçük, olumsuz hava nedenlerinden dolayı balık fiyatlarının arttığını belirterek, “Orkinos balığının eti çok lezzetli, fakat fiyatlar yüksek olduğundan talep daha çok Sardalya’ya oluyor. Biz de isteriz 5 TL’den satmayı, ama çeşidin az olduğundan kaynaklanan fiyat artışı bizi çok etkiledi. Orkinos balığı 20 kilo. Parçalayarak kilosunu 30 TL’den satacağız. Faydalı bir balık omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek” dedi.

Cem Kaan Toka