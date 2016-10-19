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20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

19 Ekim 2016 00:34

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlköğretim Okulu'nda yedikleri öğle yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayetinde bulunan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle aileleri ve ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Sarıgöl Devlet Hastanesinde doktorlar tarafından gerekli tedavileri yapılan öğrenciler serum takılarak çocuk servisinde gözetim altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaklaşık 20 öğrencinin tedavileri devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Öğrencilerimiz yedikleri yemekten sonra, derslerine girmişler. Ardından evlerine gitmişler. Evlerinde öğrencilerde kusma ve bulantı şikayetleri olunca aileleri ve ambulanslarla hastaneye getirilen öğrencilerin gerekli tedavilerine başlandı. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi. 

Vehbi Sarıhan

Etiketler: 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi, manisa, sarıgöl


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