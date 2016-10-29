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20 saniyede 20 bin lira çaldı

Sancaktepe'de aracın torpido gözünde unutulan 20 bin lira, oto hırsızları tarafından 20 saniyede çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

20 saniyede 20 bin lira çaldı

29 Ekim 2016 09:53
20 saniyede 20 bin lira çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay, Sancaktepe Akpınar mahallesinde meydana geldi. Geç saatlerde işten gelen Ramazan Aymak işçilere dağıtmak için topladığı 20 bin lirayı aracında unuttu ve evine gitti. Aracı gözüne kestiren oto fareleri ise gece ilerleyen saatlerde harekete geçti. Aracın sağ ön çamını kırarak torpido gözünde içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı alan hırsızlar, hızla uzaklaştı. Sabah uyanarak aracına giden Ramazan Aymak, camın kırıldığını ve torpidoda buluna paranın çalındığını fark etti. Aymak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ramazan Aymak'ın bir yakını "Abim işten geldiği için ödeme almış. Paraları unutarak eve çıkmış. Daha önce yine aracımızın camını keserek hırsızlık olmuştu. Bu kez 20 bin lira işçilere vereceğimiz parayı götürmüşler. Biz hırsızların yakalanmasının istiyoruz" dedi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde oto fareleri aracın yanına geliyor. Bir kişi gözcülük yaparken, diğer zanlı aracın camını kırarak paraları alarak kaçıyor. İlginç hırsızlık sadece 20 saniye sürüyor.

Cenk İşver
 

Etiketler: Sancaktepe


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