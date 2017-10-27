20 saniyede binlerce lirayı çaldılar!

Alınan bilgilere göre olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki döviz bürosunda meydana geldi. Diyarbakır’dan Muş’a geldikleri tespit edilen 4 zanlı, Atatürk Bulvarı’ndaki döviz bürosunu soymak için bir süre keşif yaptı. Döviz bürosunun kapalı olduğunu fırsat bilen zanlılardan 3’ü etrafta gözetleme yaparken, bir kişi de elindeki tornavidayla kapısını kırdığı iş yerine girdi.

20 saniye iş yerinde kalan zanlı, 5 bin euro, 4 bin 500 dolar ve 23 bin TL’yi elindeki poşete koyarak hızlıca uzaklaştı. Hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi. İş yerine giren zanlının elindeki poşetten yola çıkan polis, poşetin Diyarbakır’da bir giyim mağazasına ait olduğunu öğrenince Diyarbakır ve Şanlıurfa emniyetiyle irtibata geçti. 4 zanlıdan 3’ü, polisin sıkı takibi sonucu üzerlerindeki elbiselerini değiştirmeye fırsat bulamadan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yakalandı.

Muş’a getirilen zanlılar polisteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Öte yandan, polisteki sorgularında zanlılar, aynı yöntemle Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde de bir kuyumcuda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Nejdet Armağan

