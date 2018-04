20 yabancı doktora 'Ameliyatsız Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi' eğitimi verildi

Medicana International İstanbul Hastanesi, First International Fund For Support of Minimal-invasive Spine Surgery işbirliği ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç'un ev sahipliğinde 'Ameliyatsız Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi' eğitimi düzenledi. 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime yurtdışından katılan 20 doktor, modern teknikler konusunda eğitim alma ve tedavi süreçlerini gözlemleme imkanı buldu. İki gün boyunca birçok vaka incelenip operasyonları gerçekleştirildi.

Son dönemde ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılır sorusu ile oldukça sık karşılaştıklarını ifade eden Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç, ''Yaklaşık 20 yıldır uyguladığım ve sonuçları son derece başarılı olan ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisinin yöntemleri konusunda birçok meslektaşıma eğitim veriyorum. 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde, Medicana International İstanbul Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz iki günlük eğitim çalışmamızda yurt dışından gelen 20 meslektaşımız ile en modern yöntemler üzerine bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitime katılan doktorlar, ameliyatsız fıtık tedavileri konusunda detaylı bilgi almanın yanında tedavi işlemlerini birebir gözlemleme fırsatı da buldular'' dedi.

''Ameliyatsız tedavi yöntemleri yüzde 89 oranında başarı sağlıyor''

Fıtık için ilk etapta akla gelen tedavi alternatiflerinin genellikle ilaç tedavisi ve fizik tedaviyi takiben ameliyat olduğunu belirten Op. Dr. Koç, ''Modern tıp teknolojisi, bel ve boyun fıtığı hastalarına bilimsel ve güvenilir ameliyatsız tedavi yöntemleri sunmakta. İlaç tedavisi ve fizik tedaviden yeterince fayda göremeyen, yaşam kaliteleri ağrı nedeni ile bozulmuş oldukça geniş bir hasta grubu var. İşte modern teknoloji bu hasta grubu için yeni tedavi alternatifleri sunuyor. Nükleoplasti adını verdiğimiz yöntemlerde, lazer ve radyo frekans teknolojisi ile fıtığın buharlaştırılması bu yeni tedavilerin temelini oluşturmakta. Sadece basit bir iğne ile kesmeden, kanatmadan gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 dakika süren ameliyatsız tedavi yöntemleri, doğru hasta grubunda yüzde 75-89 oranında başarılı sonuç veriyor. Bu modern yöntemler ile hastalar, ameliyat sonrasında olduğu gibi yatağa bağlı olmadan, işlerinden uzak kalmadan iyileşme şansına sahip oluyor'' şeklinde bilgi verdi.

Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılıyor?

Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Op. Dr. Koç, ''Ameliyatsız tedavi yöntemlerinde amaç, cildi kesmeden omurga kemikleri arasında bulunan yıpranmış eklemin içine basit bir iğne ile girerek eklemin bir kısmını lazer ya da radyo frekans enerjisi kullanarak buharlaştırmaktır. Eklem içinde oluşturulan küçük bir hacim azalması, eklem içindeki basıncın önemli derecede düşmesini sağlayarak hastanın ağrısını durdurmaktadır. Güncel teknoloji ile ameliyat yapılmadan disk eklemi içindeki basıncın azaltılmasına olanak veren tedavi yöntemlerine nükleoplasti adı verilmektedir. Bu terim, eklemin çekirdeğinin bir kısmının eklem içine bir iğne ile girerek özel yöntemlerle eritilmesi ve eklem içi basıncının düşürülmesini amaçlayan tedavilerin ortak ismidir'' diye konuştu.