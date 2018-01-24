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20 yıllık eskici yakın tarihe ışık tutuyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 20 yıldır eskicilik yapan Ahmet Ünsal, dükkanındaki yaklaşık bin 200'ün üzerinde eski eser ile yakın tarihe ışık tutuyor.

20 yıllık eskici yakın tarihe ışık tutuyor

24 Ocak 2018 12:14

Hisar mahallesindeki Ahmet Ünsal adeta bir tarihi eser koleksiyoncusu. Yakın tarihe ışık tutan Ünsal, "20 yıldır eskicilik yapmaktayım 1900'lü yılların başından günümüze kadar gelen bakır, çini, kilim , el dokuması, etnografik eşya yakın dönemimize ışık tutan kitap ve her türlü objeyi, malzemeyi toplayarak bunları sevenlerine, meraklılarına ulaştırmaktayım . Türkiye'nin her yerine malzeme göndermekteyim ve almaktayım. Sandıklı’da bakırcılığın tarihi 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Meşhur kuşlu Sandıklı güğümleri gelinlerin çeyizlerinde eski dönemlerde mutlaka var idi. Türk ustalar bakırcılığı Ermeni ve Rum ustalardan öğrenmişlerdir. Afyon güğümü ile Sandıklı güğümü farklıdır. Sandıklı güğümü daha boyludur birde bunların ocak güğümü dediğimiz modeli vardır. Ayrıca elimde 150 yıllık ibrikler vardır. Bunlar kesinlikle antika değildir, yakın tarihimize ışık tutan eski ev eşyalardır" dedi. 

Ünsal'ın eskici dükkanı aman zaman ziyaretçilerini ağırlarken tarihi eserleri görenler hayranlık duyuyor. 

 

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