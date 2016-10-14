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200 metrelik kuleden atlayacak

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, 200 metre yükseklikteki Folkart Towers’ın zirve noktasından kendisini boşluğa bırakacak.

200 metrelik kuleden atlayacak

14 Ekim 2016 09:32

Avrupa’nın 5., Türkiye’nin 2. en yüksek ikiz kulesi Folkart Towers, adrenalin dolu bir etkinliğe sahne olacak. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, İzmir’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Folkart Towers’ın zirve noktasından serbest atlayış yapacak. 200 metre yükseklikteki ikiz kulelerden kendisini boşluğa bırakacak olan sporcu, böylece İzmir’in ilk bina atlayışını da gerçekleştirmiş olacak.
Bundan birkaç gün önce Samsun Şahinkaya Kanyonunda Türkiye’nin en yüksek uçurum atlayışını gerçekleştiren Cengiz Koçak, bu atlayışının ardından ilk atlayışını İzmir’de gerçekleştirecek. Atlayış 19 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde havanın en uygun olduğu anda gerçekleştirilecek.


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