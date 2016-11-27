Takım arkadaşı ve şampiyona lideri Nico Rosberg ise mücadeleyi ikinci sırada tamamlamasına karşın 2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Formula 1 Formula 1’de 2016 sezonunun son yarışında Mercedes AMG Petronas pilotları duble yaptı. Abu Dabi’deki şampiyonluk yarışında Lewis Hamilton, pol pozisyonundan başladığı mücadelede damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu. Takım arkadaşı ve şampiyona lideri Nico Rosberg ise ikinci sırayı elde etti. Buna karşın Alman pilot, 2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Markalar şampiyonu Mercedes AMG Petronas pilotlarının erken pit stop stratejisini kullandığı yarışta hiç yer kaybetmeden starttan finişe erişti.

Yas Marina Pisti’ndeki yarışı tamamen kontrol eden Lewis Hamilton, puanını 380’e yükseltse de mutlu sona ulaşamadı. Yarışı ikinci sırada bitiren Rosberg ise 385 puanla kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna erişti. Markalar şampiyonu Mercedes AMG Petronas ise sezonu 765 puanla tamamladı.