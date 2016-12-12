Her zaman olduğu gibi, Android eğlenceli ve gerçekten kullanışlı uygulamalar konusunda güvenilir olduğunu gösterdi. Fotoğrafları düzenleme uygulamalarından, bağımlılık yapan oyunlara kadar, 2016’nın vazgeçemeyeceğiniz uygulamalarından bazılarını sizler için inceledik.

1.Adobe Photoshop Fix

Adobe’nin fotoğraflarda rötuş yapmamızı sağlayan uygulaması Photoshop Fix, Photoshop’un en kullanışlı araçlarını ayağınıza kadar getiriyor. Uygulama, fotoğrafınızdaki kusurları gidermekle kalmayıp standart ışık ve yansıma ayarlarına kadar birçok özellik içeriyor.

2.Anchor

Bu programı internet üzerinden ses ve video dosyaları paylaşırken, aynı zamanda sosyalleşmeye yardımcı olan bir uygulama olarak düşünebiliriz. Herhangi bir konuda birkaç ses kaydı yaptığımızda diğer kullanıcılar da bize katılabiliyor, bu da sonsuz bir fikir paylaşımı ortamı sağlıyor.

3.CastBox

CastBox uygulaması sadece sizin abone olduğunuz yerleri ve oynatma listenizi değil, aynı zamanda sizin ilgi alanlarınıza göre önerilerde bulunarak, daha spesifik konuları bulmanıza imkan sağlayan nadir uygulamalardan bir tanesi. Aynı zamanda Sleep Timer özelliği ve birçok tema içermesinden dolayı uygulamanın sizin için özel üretildiği hissini veriyor.

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