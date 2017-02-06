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'2017-2018 Akademik yılında, eğitim harçlar TL olacak'

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 2017-2018 Akademik yılı itibariyle, Yönetim Kurulu kararı ile tüm eğitim harçlarının TL olacağını müjdeledi.

2017-2018 Akademik yılında, eğitim harçlar TL olacak

06 Şubat 2017 12:27

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akpınar, devlet katkısı olmaksızın TC ve KKTC öğrencilerinin eğitim harçlarının Türk Lirası üzerinden olacağını açıkladı. Buna ek olarak eğitimlerine devam eden öğrencilerin harçlarını sabitlenmiş kur üzerinden yapacağını vurgulayan Akpınar, bu yönde alınan kararın GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na da bildirildiğini söyledi.

GAÜ Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların yanı sıra, bazı öğrencilerin şahsına yönelttiği soruları da yanıtlayan Akpınar, açıklamasında şunları kaydetti;

“ GAÜ Yönetim Kurulu, tüm harçların 2017-2018 Akademik yılından itibaren TL olmasına karar vermiştir. Şu an eğitimlerine Türkiye’den ve KKTC’den tercih ederek gelen öğrencilerimiz; 2017-2018 Akademik yılında harçlarını, belirlenecek TL ve değer artışlarına göre ödemeye devam edecekler. Belirlemeler, Merkez Bankası kararları dikkate alınarak yapılacaktır.

Takdir edilmelidir ki böylesi ciddi bütçe hareketi ve giderleri büyük oranda Euro’ya bağlı kurumların; hiçbir Devlet desteği almadan ve sübvanse imkanı oluşturmadan, radikal kararlar alması kolay olmamaktadır. Üniversitenin finansal sorumlulukları çerçevesinde alınan kararlar, öğrencilerimizin sadece bugüne ait yaşadığı kur farkı sorunlarını değil, sonraki dönemlerdeki olası sorunsal süreçleri de ortadan kaldırmış olacaktır. Bugün yaşanmakta olan sorunsal süreç tüm sektörleri etkiler durumdadır. Üniversitelerin almış olacağı kararları muhakkak KKTC Devleti ve Hükumeti de destekler olmalıdır. Özellikle Kamu Bankaları ve Merkez Bankası da bu yönde ileri adımlar atmalıdır. Bugün GAÜ’ nün Devletten ve Vakıflar idaresinden kiralamış olduğu tüm emlaklar, halen Sterlin, Euro ve Dolar olarak Üniversiteden tahsil edilmektedir. Bugün TC ve KKTC olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zor süreçte KKTC Devleti de TC de olduğu gibi sektörlerini koruyacak kararlar almalı ve kur sabitlemeye geçmelidir. Adadaki Yüksek Öğrenim ve Öğrenci yaşamını korumalı ve desteklemelidir. TC’de Kamu ya olan döviz mükellefiyetleri bir kur üzerinde sabitlenmiştir. Ancak, KKTC de şu ana kadar böyle bir karar alınmamıştır” dedi.

Akpınar; “2017-2018 öğretim yılında üniversitemizi TC ile KKTC’den tercih edecek ve mevcut öğrencilerin eğitim harçları Türk Lirası olacaktır”

Akpınar açıklamasının devamında ise, 2017-2018 Akademik yılında GAÜ’yü TC’den ya da KKTC’den tercih edecek öğrenciler ile mevcut öğrencilerin eğitim harçlarının Türk Lirası olacağını müjdeledi. Akpınar ayrıca, eğitimlerine devam eden öğrenciler için de, Şubat kayıt döneminde harçların sabitlenmiş kur üzerinden yapılmasına karar verildiğini, kararların alındığı gün ve sonrasındaki döviz üzerindeki gerilemelerinde, öğrencilerin lehine olacağını vurguladı. Sürecin öğrenciler ve veliler üzerinde baskı oluşturduğunun farkında olduklarını ifade eden Akpınar, benzeri baskıyı GAÜ olarak kendilerinin de hissettiğini, Devletin dikkatini çekecek girişimleri de başlattıklarını vurguladı. 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi


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