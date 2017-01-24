TMMM'de yapılan oylama sonucu Anayasa değişiklik teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinden sonra vatandaşlar referandumun ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. TBMM'de kabul edilen maddeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonucu yasalacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tarihi belli olacak olan referandum ne zaman yapılacak? Referandumun kesin tarihi belli mi? 2017 Referandumu ne zaman yapılacak?

REFERANDUM NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti'nin 18 maddelik değişiklik teklifi sonucu anayasa maddelerinde yapılacak bazı değişiklikler TBMM'de oylandı ve oy çokluğu ile anayasa değişiklik teklifi kabul edildi. TBMM'de kabul edilen 18 maddelik yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yasa tasarısı referandumun net tarihi belirleyecek.

Referandumun yapılacağı öngörülen tarih ise 26 Mart-4 Nisan aralığı.

YSK BAŞKANINDAN REFERANDUM TARİHİ AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Anayasa değişikliği için referandum tarihinin belli olmadığını söyledi.

YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, "Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz" karşılığını verdi.