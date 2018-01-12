2017’nin en beğenilen sporcusu Kenan Sofuoğlu

Türk motosikletinin öncü ismi Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 'Yılın En Beğenilen Sporcusu’ seçildi. 2017’de Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarışan Sofuoğlu, birçok şanssızlık yaşamasına karşın dünya ikincisi olmayı başarmıştı. Ödülü almaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan başarılı sporcu, gençlere teşekkür etti.

Sofuoğlu: "Gençlere ilham verebildiğim için çok mutluyum"

Gençlerden bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten başarılı sporcu, “Gençlerin seçimiyle 2017’nin en beğenilen sporcusu ödülünü almak çok güzel. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz sporcular yılmadan, pek çok zorluğun üstesinden gelerek ve çok çalışarak başarıya ulaşıyoruz. Bu emeğin gençlerin gözünde değer görmesi ve bundan ilham almaları bizim için çok önemli. Ben profesyonel yarış kariyerimi sonlandırırken gençlere yol açıp onlara destek olabildiğim ve ilham verebildiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, 2017’de çıktığı Portekiz, Rimini, Büyük Britanya, İtalya ve Hollanda yarışlarında zafere ulaşmıştı.

2018’de altıncı şampiyonluk için mücadele edecek olan başarılı sporcu, Supersport kariyerinde 123 yarışa çıktı. Bu yarışlarda 43 birinciliği bulunan milli pilot, 84 kez de podyumda yer aldı.