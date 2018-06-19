2018 Bursluluk sınav sonuçları sorgula MEB İOKBS

2018 MEB bursluluk sınavı sonuçları MEB İOKBSsorgulama ekranına sayfamız üzerinden erişim sağlayabilir ve bursluluk sonuçlarına ulaşabilirsiniz. PYBS diğer bir deyişle yeni adı ile İOKBS (bursluluk sınavı) 3 Haziran 2018’de yapıldı ve şimdi öğrenci ile veliler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. MEB ise İOKBS sonuç tarihini duyurdu. Konu ile ilgili kapsamlı bilgiler bu haberimizde...

2018 MEB İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. Ayrıca bu ekran üzerinden sınav sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

(-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

(-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

(-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

(-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

(-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

(-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

(-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

(-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

