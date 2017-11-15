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2018 Emekli maaşı ve zammı ne kadar ? Emekli maaşı hesaplama 2018

2018 Ocak ayı tüm emekliler için zam ayı olacak.Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaş artışları enflasyona endeksli olduğu için Ocak zammını merak içerisinde bekliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi 2018 zammı ne kadar olacak? 2018 emekli maaşı ve zammı ne kadar? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2018 Emekli maaşı ve zammı ne kadar ? Emekli maaşı hesaplama 2018

15 Kasım 2017 09:42

Milyonlarca emekli 2018 emekli maaşı zam oranlarını merak ediyor. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı Ocak'taki zam oranını gösterecek. SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı enflasyon belirleyecekken, Memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle karara bağlanacak.Peki 2018 yılında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? 2018 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı hesaplama 2018 detaylarını bu haberimizde bulabileceksiniz. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre 2018 yılında emekli maaşlarında 144 liraya varan artış gerçekleşecek.En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya yükselecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak.

Tüm emeklilerin maaşlarına ayrıca her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Zamlar çıplak maaşa eklenirken ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak maaşa ilave ediliyor.

Örneğin; halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak'ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.

SON İKİ YILDA MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 21,79 ZAM

Memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak. 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almışlardı.

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