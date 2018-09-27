2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?|KPSS sınav giriş yeri SORGULA!

KPSS sınav yerleri adayların erişimine açıldı. Memur olma hayaliyle yaşayan KPSS adaylarının gergin bekleyişi devam ediyor. 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş yeri SORGULA! KPSS ortsöğretim sınav giriş belgesinin açıklandığını duyan vatandaşlar sınav giriş belgesini nasıl alacaklarını merakla aramaya başladılar. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfasından sınava girecekleri yeri öğrenebilir. Peki, 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar haberimizde...

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri yerler açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, "7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018-KPSS başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.