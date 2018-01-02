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2018 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan orucu ne zaman? Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman?

2018 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm Müslüman alemi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ne zaman? 2018 Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak ilk sahur ve iftar hangi gün? Ramazan ayı ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorularının cevabını haberimizin detayından öğrenebilirsiniz

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan orucu ne zaman? Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman?

02 Ocak 2018 14:45

11 ayın sultanı Ramazan 2018 yılında ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayının başlangıç tarihi hakkındaki detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Müslüman aleminin oruç ibadetini yerine getirdikleri Ramazan ayı yüz binlerce Müslüman tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi.

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm İslam dünyası için en önemli aylar olan üç aylar, 19 Mart 2018'da başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

ÜÇ AYLAR

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

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