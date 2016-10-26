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2018 THY Euroleague Final-Four'u Belgrad'da

THY Euroleague'de 2017-2018 sezonunun Final-Four'u Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Kombank Arena'da yapılacak.

2018 THY Euroleague Final-Fouru Belgradda

26 Ekim 2016 17:20

2017-2018 THY Euroleague Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada 2018 Final-Four'unun Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacağı açıklandı. Belgrad düzenlenecek organizasyona Sırbistan Milli Takımı'nın ve Kızılyıldız'ın maçlarının oynandığı 18 bin 400 kişilik Kombank Arena ev sahipliği yapacak. Kombank Arena'da yapılacak karşılaşmaların tarihi ise henüz açıklanmadı.

Kombank Arena'da daha önce 2005 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finali oynanmıştı. Yunanistan ile Almanya'nın karşılaştığı mücadeleden Yunanlar 78-62 mağlup ayrılmıştı.
THY Euroleague'in bu sezonki Final-Four'u 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Oğuzhan Ort 

 


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