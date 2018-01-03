2018 yılına damgasını vuracak dijital pazarlama trendleri

Teknolojinin hem yazılım hem de donanım alanında hızlı gelişimi ile birlikte, işletmelerin ve markaların dijital dünyaya ayak uydurması çok büyük önem taşıyor. Dijital pazarlamayı kullanmanın farklı yöntemleri olmakla birlikte bu yöntemlerden hangisinin öncelikli olduğu işletmenin büyüklüğüne, hedef kitleye ve hedef pazarlara göre değişiyor.

2001 yılından bu yana internet ve dijital pazarlama stratejileri alanında hizmet veren Netpoint Digital’in yönetici ortağı Aslı Özyağmur Buyurgan, doğru yönetilen dijital pazarlama çalışmalarının işletmelere ne gibi fırsatlar sunduğuna tanık olduklarını belirterek, dijital pazarlama trendlerine ayak uydurmak isteyen işletmeler için Netpoint Digital'in 2018 yılı öngörülerini paylaştı. Buyurgan'ın öngörüleri şöyle sıralandı;

"İçerik Pazarlaması (Content Marketing) çok daha fazla önem kazanacak

İnternette reklam modellerinin bir çoğu hedef kitleye ekonomik yöntemlerle ulaşmak amacıyla kullanılmakla birlikte, reklamı yönetmek için hazırlanan yazılımları ve yönetim panellerini verimli kullanmakta zorlanan, programatik satınalma gibi yöntemleri kullanacak kadar reklam bütçesi olmayan işletmeler başta olmak üzere her büyüklükte işletme ve marka için içerik pazarlaması çok daha önemli hale gelecek. Her gün milyonlarca içerik arasında öne çıkmak isteyen işletmeler için kaliteli içerik, doğru mecra ve kitleleri etkileyerek harekete geçirebilecek kişiler (influencer) 2018 yılında da önemini sürdürecek.

Hikaye anlatımı (Story Telling), Pazarlama ve Halkla İlişkiler'i birbirine yaklaştıracak

Geçtiğimiz yıllarda reklam ajanslarının dijital ajanslarla birleşmesine şahit olduk. Önümüzdeki yıl 360 derece iletişim süreçlerine PR faaliyetlerinin çok daha fazla dahil olacağını düşünüyoruz. Sosyal ağların gelişimi ile birlikte kalabalıkların ve içeriğin artması, markaların kendi hikayelerini hedef kitlelerine anlatmasını zorlaştırmış durumda. Halkla İlişkiler ve Pazarlamanın birbirine yakınlaşarak markaların hikayelerini kitlelere daha etkili anlatabilmesinin önünü açacağını düşünüyoruz.

Arama motorlarını anlayan ve yeni reklam yöntemlerini kullananlar kazanacak

Özellikle e-ticaret sitelerinin önemli bir trafik kaynağı olan arama motorlarından organik ve reklamlarla gelen ziyaretçi sayısını artırmak ve bu ziyaretçileri müşteriye dönüştürmek 2018 yılında çok daha fazla önem kazanacak. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) tüm işletmeler için daha önemli hale gelecek.

Sponsorlu içerik, doğal reklam gibi reklam yöntemlerini doğru uygulayan markalar hedef kitlesine daha ekonomik yöntemlerle ulaşacak.

E-ticaret hem Dünya'da hem de Türkiye'de büyümeye devam edecek

Türkiye'de e-ticaret alt yapısı, pazaryerleri ve ödeme sistemleri konusunda oldukça önemli yol katedilmiş durumda. Stok, operasyon ve kargo gibi süreçleri daha doğru yöneten, verileri daha doğru analiz edip müşteri yolculuğu (customer journey) konusunda doğru stratejiler geliştiren e-ticaret siteleri büyümeye devam edecek. 2018 yılında Türkiye pazarına gireceği öngörülen Amazon'un e-ticaret alışkanlıklarını değiştireceğini düşünüyoruz. Amazon'un stok, lojistik, kargo gibi süreçleri tamamen yönettiği FBA modelinin özellikle e-ticaret'e hiç adım atmayan üretici firmaları ve girişimcileri harekete geçireceğini, e-ihracat'ın önünü açacağını öngörüyoruz.

Sosyal ağlar önemini devam ettirecek

Sosyal ağların habere ve bilgiye erişim yöntemlerinden biri haline gelmesi, kitlelerin çok daha fazla vakit geçirdiği mecralar olması sebebiyle markaların iletişim kanalı olarak yoğun olarak kullandığı mecralar arasında yerini çoktan almalarını sağlamıştı. Başlangıçta hedef kitleyle doğrudan iletişim için bir fırsat olan sosyal ağlar, doğru iletişim stratejisi geliştiremeyen markalar için yönetilmesi zorlaşan mecralar haline geldi. 2018 yılında sosyal ağlar önemini korumaya devam edecek. Markalar sosyal medyayı daha etkin kullanmak adına geçmiş tecrübelerinden daha fazla faydalanacak.

Yeni teknolojileri daha fazla tecrübe etmeye başlayacağız

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojilerinin hayatımıza daha fazla girdiğini göreceğiz. Başta eğlence ve oyun amaçlı tanıştığımız sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojileri, ürün satışı, eğitim gibi amaçlarla yönelik olarak da kullanılmaya başlanacak. Bu teknolojileri kendi ürünleri için kullanan markaları çok daha fazla görmeye başlayacağız.

Dijital pazarlama ve PR alanındaki gelişmeler şirketler için büyük fırsatlar sunuyor. Bu gelişime ayak uydurmak isteyen şirketlerin yetkin dijital ajanslarla çalışmaları daha hızlı ve doğru adımlar atmalarına olanak sağlıyor".