2018 yılında Şubat ayı kaç çekiyor? Bu sene Şubat ayı 28 mi çekecek 29 mu çekecek?

Şubat ayına girmemizle birlikte bu ayın kaç gün çekeceği merak konusu oldu. Peki, bu yıl şubat ayı kaç çekiyor? 28 ve 29 gün çekmesinin nedenleri neler?

Şubat Ayı Neden 4 Yılda Bir 29 Çeker?

Hesaplamalara göre bir yıl 365 gün 6 saattir. Astronomi uzmanı Sosigenes kullanmış olduğumuz Miladi Takvimi yaparken bu 6 saatin uygun bir şekilde hesaba katılması için yollar aradı. Sonuçta 6 saat yok sayılamazdı ki zaten bu fark uzun yıllar düşünüldüğü zaman günler değil ayların yer değiştirmesi demek oluyordu. Yani 500 yıl geçtiği zaman 6 saatlere takvimde uygun bir bulamazsak 500 yılda 125 gün takvim geri gidecekti. Bu da ülkemiz için 400 yıl sonra yaz mevsiminin sonlarında kar yağması demek oluyor. Bu da çok hoş bir durum değildi. Daha sonra bu 6 saati 4 yılda 24 saat hesaplayarak 4 yılda bir kere Şubat ayına eklemeye karar verdi. Bu yüzden 4 yılda bir kere Şubat ayı 29 çeker. Burada şubat ayı kaç çeker , şubat ayı neden 29 çeker sorusuna cevap vermiş olduk.

365 Gün 6 Saat+365 Gün 6 Saat+365 Gün 6 Saat+365 Gün 6 Saat= 1460 Gün 24 Saat

Burada kalan 24 saat her 4 yılda 1 kere Şubat ayına eklenmekte bu yüzden dört yılda bir kere Şubat 29 çekmektedir. Şubat ayının 29 çektiği yıla ise artık yıl denmektedir.

2018’de Şubat Kaç Çekecek?

2016 yılında Şubat ayı 29 çekti.

2017 yılında Şubat ayı 28 çekti

2018 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2019 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2020 yılında Şubat ayı 29 çekecek.

2021 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2022 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2023 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2024 yılında Şubat ayı 29 çekecek.

2025 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2026 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2027 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2028 yılında Şubat ayı 29 çekecek.

2029 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2030 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2031 yılında Şubat ayı 28 çekecek.

2032 yılında Şubat ayı 29 çekecek.