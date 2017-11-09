2018 YKS tarihleri belli oldu |YKS ne zaman yapılacak? YÖK'ten flaş açıklama

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği YKS üniversite giriş sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. YKS ne zaman yapılacak? YKS nasıl olacak, kaç soru? Aklınıza takılan tüm sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SINAV SÜRESİ VE SORU SAYILARI

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturumun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah ve Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılması kararlaştırıldı.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) HANGİ ALANLARDAN SORULARI İÇERECEK?

TYT’de Türkçe ve temel matematik alanlarıyla ilgili sorular yer alıyor. Türkçe testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek. Temel matematik testinde; temel matematik kavramlarını kullanma ve bunları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler gerçekleştirebilme, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri değerlendirilecek.

TYT’NİN GEÇEN SENEKİ YGS’DEN FARKI NE?

TYT ile YGS arasındaki en önemli fark, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi temel alması. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından; adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı. Böylelikle bütün adaylar için fırsat eşitliği sunulması amaçlanıyor. Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı. Bunun örnekleri dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de var.

YÖK'ten YKS açıklaması

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturumun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah ve Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılması kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, yapılan Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildiği kaydedildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.