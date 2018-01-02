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2018’in ilk kar tatili

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı.

2018in ilk kar tatili

02 Ocak 2018 13:48
2018’in ilk kar tatili - Tıkla İzle

Çıldır ilçesinde yağan aşırı kar, köy yollarının kapattı. Yolların kapanması beraberinde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ardahan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hava muhalefeti nedeniyle taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Karın yağması ve okulların tatil edilmesiyle birlikte duruma en çok çocuklar sevindi. Kardan adam yapmaya başlayan çocuklar neşeli vakit geçiriyorlar. Yaptıkları kardan adamlara isimler bulan çocuklar karın ve tatilin keyfini çıkarıyor. 

Ahmet Rıfat Vural

 

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