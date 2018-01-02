2018’in ilk kar tatili

Çıldır ilçesinde yağan aşırı kar, köy yollarının kapattı. Yolların kapanması beraberinde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ardahan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hava muhalefeti nedeniyle taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Karın yağması ve okulların tatil edilmesiyle birlikte duruma en çok çocuklar sevindi. Kardan adam yapmaya başlayan çocuklar neşeli vakit geçiriyorlar. Yaptıkları kardan adamlara isimler bulan çocuklar karın ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Ahmet Rıfat Vural