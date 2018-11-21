İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2019 bütçesini yanlış yazınca görevden alındı

2019 bütçesini yanlış yazınca görevden alındı
2019 bütçesini yanlış yazınca görevden alındı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclisinin bütçe taslağı kitabında bir bölüme 2019 bütçe toplam rakamını yanlış yazan Yazı İşleri Müdürlüğünden bir memuru görevden aldı.

Başkan Gürkan, belediyenin 2019 bütçe toplantısında 283 milyon 508 bin yerine 283 milyon 500 bin olarak toplayan memuru görevden alınması talimatını verdi. Başkan Gürkan, memurun yanlış toplama yapmasına tepki göstererek, “Buraya 283 milyon 500 bin yazmışsınız, kim yazdı bunu. Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı. 45 milyon da ekliyorsunuz. Ne yapıyor, 283 milyon 508 bin yapması lazım. Siz buraya 283 milyon 500 yazıyorsunuz ve onaylatıyorsunuz. Fark edilmese bu şekilde onaylanmış oluyor bütçe. Böyle hata olur mu? Bunun sorumlusu kim. Çık dışarı sen. Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada ya” ifadelerini kullandı.
Edirne Belediyesi 2019 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 8 artış yapılarak 283 milyon 508 bin TL olarak meclisten geçti. 

Ergin Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.