'2024 Avrupa Şampiyonası’nı hak ediyoruz'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı slogan ve logo lansmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Lansmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ülke olarak hak edildiğini söyleyen Bakan Bak, “Toplantı gerçekleşti. Ülkemize yakışan bir milletiz. Logoya da yansımış. Heyecanla çarpan bir kalp var. Bayrağımızın yıldızı var. Ülke olarak genlerimizde olan paylaşmak ve birlikte paylaşalım sloganı var. Heyecanlıyız, gittiğimiz her yere heyecan veririz. Tarihteki en heyecanlı organizasyon olacak. Bunu hak ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ve statlarla. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve halkımızın desteği var. Sokağa çıkıp ‘Bunu kim en iyi yapar’ diye sorsalar şüphesiz biz daha iyi yaparız diyeceklerdir. Çünkü her şey hazır. Coşku hazır, organizasyon yeteneği hazır. Yaptığımız birçok organizasyon var. G20 zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Bize çok yakışır. TFF Başkanı Demirören ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaptığımız statlarla, tesislerle, heyecan ve sloganımızla bu organizasyonu başarıyla yapacağımıza inanıyoruz ve hak ediyoruz” şeklinde konuştu.

“AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduklarının altını çizen Bak, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Ülke olarak gelişen büyüyen ekonomimiz var. Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi çok önemli. Düşünceleri çok önemli. Hükumetimizin desteği çok önemli. Aziz milletimizin desteği de çok önemli. Duygulu heyecanlı bir milletiz. Hak ediyoruz ve bu ülkeye yakışır diyoruz.”

YILDIRIM DEMİRÖREN: MÜSLÜMAN ÜLKE OLARAK EURO 2024’Ü ALMAK İSTİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise adaylık süresinde ülke olarak kenetlenilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “6 yıl daha var. Nisan ayının 27’sinde dosyamızı vereceğiz. Ülkemizin ekonomik gücü, altyapısı, ulaşımı hepsi bu organizasyonu karşılayacak güçte, bu ülke artık bunu hak etti. Müslüman ülke olarak bunu almak istiyoruz. 4 kez müracaat ettik. Ülke ve federasyon olarak daha güçlüyüz. Bu gücümüzü Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimize borçluyuz . Biz de her türlü olanağımızı kullanarak bunun içindeyiz. Bu ülke bunu hak ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve herkese teşekkürler. Bir yola çıktık, bu federasyonun değil Türkiye’nin meselesidir. 80 milyon kenetlendiği sürece yapılamayacak bir şey yok” açıklamasını yaptı.

“EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ”

Demirören, Euro 2024’ün en güçlü adaylarından birinin Türkiye olduğunu dile getirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“4. müracaatımız. 20016’dan evvel iki kez müracaat ettik. En ciddi 2016 idi. Dosya iyiydi ancak tercih Fransa oldu. Bugün için daha iyi bir çalışmamız var. Daha iyi statlarımız var. 2023’te cumhuriyetimizin 100. yılı. Dikkat edin 100. yıllarda olimpiyatlar ilk çıkan ülkeye veriliyor. Her 100. yılda o ülkenin bir organizasyonu varsa ona veriliyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023 hedefinde büyüyen Türkiye’de, büyüyen federasyon ve gelişen futbolla en güçlü aday biziz.”

(Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)