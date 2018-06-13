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iha.com.tr »
Dünya »
2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da
13 Haziran 2018 13:56
2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da
2026 FIFA Dünya Kupası Amerika-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek.
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13 Haziran 2018 13:56
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