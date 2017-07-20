20'lik diş çürük dişin yerine nakledildi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Samet İnal tarafından Antalya‘da ilk defa diş nakli yapıldı. Diş naklini gerçekleştiren Diş Hastalıkları ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Samet İnal, hastanın çene kemiği içerisinde sağlıklı, gömülü, fonksiyonda olmayan 20 yaş dişini, çürük ve buna bağlı enfeksiyon nedeniyle çekimini gerçekleştirdiği dişin olduğu yere nakletti. Nakil işleminde hastaların kaybedilmiş dişlerinin yerine çene kemiği içerisinde gömülü kalmış olan dişlerin ağız içerisinde çiğneme fonksiyonuna kazandırılması işleminin son derece sağlıklı olduğunu ve alternatif tedavi yöntemlerine göre daha da avantajlı olduğuna dikkat çeken İnal, işlemin cerrahi prensipler ışığında hassasiyetle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Otojen diş transplantasyonunda işlemin cerrahi başarısının yanı sıra hastanın ağız hijyeninin ve işlem sonrası uygulaması gereken prensiplerin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Samet İnal, işlem öncesi planlamanın ve verici saha ile nakledilen sahadaki dişlerin kök gelişimi ile kök şeklinin önemli olduğunu söyledi.

"Otojen Diş Transplantasyonu" hakkında bilgi veren Dr. İnal, azı dişlerin herhangi bir nedenle çekilmesi gerektiği durumlarda, yapılan uygulama ile hem diş eksikliğine bağlı ağız içinde boşluk oluşmadığını hem de fonksiyonel olmayan yirmi yaş dişlerinin geri kazanılabildiğini ifade etti. Tedavinin, 12-13 yaşından sonra her yaşta yapılabileceğini belirten Dr. İnal, en önemli etkenin dişin koyulacağı bölgede yeterli kemik kalınlığının ve yüksekliğinin olması, dış etkenlerden ve enfeksiyonlardan korunması için kökün kısmen ya da tamamıyla kemik içerisinde kalması olduğunu ifade etti.

Dr. İnal, Otojen Diş Transplantasyonu için hastanın yirmi yaş dişlerinin ve çene kemik dokusunun tedaviye uygun olması gerektiğini belirterek, "Panaromik röntgen ve Dental Volümetrik Tomografi cihazı ile transplantasyon isteyen hastanın çekilecek azı dişinin yapısına ve ağızda yirmi yaş dişi olup olmadığına bakıyoruz. Filmlerde ağızda çıkmış veya henüz çıkmayan yirmi yaş dişi mevcutsa ve çene kemik dokusunun yapısı transplantasyona uygunsa, belirli ölçümlerin ardından lokal anestezi uygulanarak, yirmi yaş dişi cerrahi olarak çıkartılıp çürük ve enfeksiyon nedeniyle kurtarılamayacak nitelikte olan dişlerin yerine yerleştiriliyor. Uygulama, ameliyathane koşullarında 30-45 dakika arasında yapılabiliyor" dedi.