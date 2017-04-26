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20'nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nın finalleri tamamlandı

Türkiye’nin en köklü gençlik organizasyonlarından fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması rekor sayılarla finale koştu. Büyük ilgi gören yarışmadaki performans videoları 3 haftada 88 bin saat izlendi.

20nci Liseler Arası Müzik Yarışmasının finalleri tamamlandı

26 Nisan 2017 12:21

Türkiye’nin en uzun süreli gençlik etkinliklerinden olan ve 20 yıldır aralıksız sürdürülen fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın finalleri Bostancı Gösteri Merkezinde yapıldı. Türkiye çapında 500’e yakın lisenin yarıştığı, milyonlarca gencin aylarca takip ettiği organizasyonun finalinde 34 okul yarıştı. Dağıtılan ödüller arasında, 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu yer aldı.

20. yılında, fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışma için 81 ildeki yaklaşık 8 bin liseye yapılan 'Yarışmaya katıl' çağrısı yapıldı ve bu yıl rekor başvuru alındı. Eleme turları ve finalde binlerce liseli genç, okullarını desteklemek için BIP uygulamasıyla ücretsiz bilet kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir elemelerinde, 49 ilden 465 okul yarıştı. Büyük finalde elemeleri geçen 31 okula ek, fizy’den yapılan oylamayla seçilen 3 okul da yarıştı.

Gençlerin heyecanla takip ettiği fizy Liseler arası müzik yarışmasında, performans videoları 3 hafta süre içerisinde 2.4 milyon kez izlendi. Performansları izleyen tekil kullanıcı sayısı 1.6 milyon kişi oldu. 3 haftada toplam 88.028 saat 16 dakika LMY videoları izlenirken kullanılan data 66.4 TB oldu.

Türkiye’nin en köklü gençlik organizasyonlarından fizy Liseler Arası Müzik Yarışması platformu 2 ayda toplamda 1 milyon 204 bin 440 kişi tarafından ziyaret edildi. Yarışmanın performans videolarına verilen oy sayısı 214 bin 245, oy veren tekil kullanıcı sayısı: 169 bin 636 oldu.


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