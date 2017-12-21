21 Aralık 2017 vizyondakiler

İşte o filmler:

Acı Tatlı Ekşi

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

Belalılar

Ünlü ve acımasız bir haydut olan Mask’ın gasp ettiği topraklara devlet el koymuştur. Mask, topraklarının elinden gitmesini hazmedemez ve bu işle uğraşan şerifleri ortadan kaldırmayı planlar. Şerif yardımcısının evini basıp öldüren Mask, şerifi öldürmesi için kardeşini görevlendirir. Şerifin yaşadığı çiftliğe giden Mask’ın kardeşi şerifle kavgaya tutuşur ve bu sırada ölür. Mask artık şerife iyice düşman olmuştur. Şerifin peşine düşen Mask çiftliği basar. Çiftlikte korkunç bir çatışma çıkmıştır. Olay yerine gelen şerif Mask’ı tutuklar. Çiftlik evinde hemen bir mahkeme kurulur ve Mask’ın idamına karar verilir.

Dönme Dolap

Usta yönetmen Woody Allen imzalı film, 1950’lerde Coney Adası’ndaki lunaparkın kalabalığı içinde hayatları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor: Sürekli duygusal dalgalanmalar yaşayan, bir zamanların aktristi, şimdinin garsonu Ginny, onun atlı karınca operatörü, kaba saba kocası Humpty, babası Humpty ile uzun yıllar konuşmamış olsa da şimdi onun evinde gangsterlerden saklanan Carolina ve oyun yazarı olmanın hayaliyle yaşayan yakışıklı ve genç cankurtaran Mickey.

Dram türü filmin başrollerini Kate Winslet, Juno Temple ve Justin Timberlake üstleniyor. Filmin kadrosunda Max Casella, Debi Mazar, Jim Belushi, Geneva Carr, Tony Sirico ve Steve Schirripa gibi isimler de yer alıyor.

Düş Kırgınları

Kuzey ve Sami yıllarca hayata karşı birlikte mücadele etmiş iki dosttur. Geçmişten kopmayan ve geleceğe dair umutları olmayan Kuzey ve Sami’nin birbirlerinden başka kimseleri yoktur. Kuzey ölümü beklemektedir, Sami ise Kuzey’i. Bir gün yaşadıkları kasabaya Şafak’ın gelmesiyle hayat Kuzey için farklılaşmaya başlar. Şafak ilk görüşte Kuzey aşık olmuştur; fakat Kuzey kendini kaptırmaz. Sadece sevmek ister ama onu da pek beceremez. Defalarca Kuzey’den ayrılıp sonra geri dönen Şafak, son ayrılığının ardından geri dönmez. Aradan geçen 5 yıla rağmen Kuzey Şafak’ı aramaya devam eder.

Mehmet Eroğlu’nun "Düş Kırgınları" adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Selim Güreş oturuyor.

Eyvah Annem Dağıttı! 2

Mükemmel annelik olgusuna karşı çıkarak, onlardan beklenen sorumluluk ve istekleri karşılamayan üç anne, kendi aileleri için güzel bir Noel düzenlemeye karar veririler. Aynı zamanda kendi annelerini de ağırlamak zorundadırlar. Güzel bir Noel geçirmek için uğraşan bu üç kadın, bu tatili özel bir hale getirecek ve anneleriyle de daha yakın olmayı başaracaklardır.

Scott Moore ve Jon Lucas’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Cheryl Hines, Christine Baranski ve Susan Sarandon yer alıyor.

Ferdinand

Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya’da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır...

Yönemenliğini Carlos Saldanha’nın üstlendiği filmin orijinal fikri ise Munro Leaf imzalı çocuk kitabına dayanıyor.

Martıların Efendisi

Martıların Efendisi (MEF) İstanbul’da deniz kıyısında sakin bir yaşam sürmekte olan bir adamdır. Yıllardır beklediği birisi vardır. En sonunda beklediği misafir çıkagelir. Beyazlar içinde, bir masaldan çıkmış gibi kıyıya vuran bir kadın MEF’in bütün hayatını değiştirecektir. Ancak MEF bu bütün umutlarını yüklediği misafir tarafından bir hayli sarsılacaktır. Zira bu kadın MEF’nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır...

Pes Etme

27 yaşındaki Bostonlu bir işçi olan Jeff, eski sevgilisi Erin’le tekrar barışmanın yollarını arar ve bu amaçla maratona katılır. Maraton başladığında her şey yolunda gitmektedir. Fakat Jeff, Erin’i finiş çizgisinde beklerken, şiddetli bir patlama meydana gelir. Jeff patlama anında iki bacağını da kaybeder ve hemen hastaneye kaldırılır. Yapılan tedaviler sonucu bilinci yerine gelen Jeff’in kendi yaşam savaşı yeni başlamıştır. Sevgilisi Erin ve ailesinin desteği ile aylarca süren psikolojik ve fiziksel terapinin üstesinden gelir. Bu zorlu süreç sayesinde Jeff, bir yandan ailesi ile bağlarını test ederken, bir yandan da kendisinde bulunan gücün farkına varır.

2013 Boston Maratonunun bombalanmasının ardından, şehirde ve dünyanın kalbinde umut verici bir sembol haline gelen Jeff Bauman’ın gerçek yaşam hikayesinden esinlenilen filmin yönetmen koltuğunda David Gordon Green oturken, başrolünde Jake Gyllenhall yer almaktadır.