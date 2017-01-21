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21 Ocak 2017 yurtta hava durumu! Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

21 Ocak 2017 yurtta hava durumu! Meteorolojiden uyarı

21 Ocak 2017 08:54

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Afyonkarahisar, Karaman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Konya'nın güney ve batısı ile Van'nın güney, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 3
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 4
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 6
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16
Samsun: Parçalı bulutlu 6
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 5
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11
 

Etiketler: hava durumu, İstanbul, Meteoroloji


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